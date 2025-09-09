Трамп осудил нарушение Израилем суверенитета Катара

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп решительно осудил нарушение Израилем суверенитета Катара, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани по итогам разговора с главой Белого дома.

Трамп отметил, что дипломатических решений достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе. Он также высоко оценил посреднические усилия Катара, подчеркнув его важнейшую роль в достижении мира, рассказали в офисе эмира.

Более того, лидер США назвал Катар надежным стратегическим союзником и призвал эмира продолжать посреднические усилия для урегулирования кризиса в секторе Газа, добавили в канцелярии.

Израиль ударил по Дохе 9 сентября, когда там проходили переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей палестинского движения ХАМАС.

Катарское руководство было на связи с США в момент ударов, но американское руководство не предупреждало его заранее об атаке, уточнил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

По информации ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации. После инцидента Катар приостановил посреднические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта.