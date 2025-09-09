Армия Израиля нанесла удары по руководству ХАМАС в Дохе

Фото: телеграм-канал SHOT

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) провели совместную операцию, в ходе которой нанесли удары по высокопоставленным членам палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на армейскую пресс-службу.

В целенаправленной атаке были задействованы Военно-воздушные силы (ВВС), уточнили в заявлении. При этом детали о местах нанесения ударов не разглашались.

Тем не менее один из представителей палестинского движения раскрыл в беседе с телеканалом Al Jazeera, что атаке подверглась делегация ХАМАС, участвовавшая в переговорах по урегулированию ситуации в Газе, в столице Катара Дохе. Удар был нанесен в момент обсуждения предложения США по разрешению кризиса.

По данным Al Hadath, члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в Газе Халиля аль-Хейю, выжили.

Как, в свою очередь, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan, власти еврейского государства предупредили Соединенные Штаты о намерении нанести удар по Катару. Согласно информации СМИ, целью была ликвидация лидеров ХАМАС.

Вместе с тем катарский МИД подтвердил атаку со стороны Израиля. Ведомство осудило авиаудары, указав, что они были нанесены по жилым домам, где проживали несколько членов политбюро движения.

"Эта преступная агрессия является вопиющим нарушением всех международных законов и норм, а также серьезной угрозой безопасности и жизни граждан Катара и находящихся в стране иностранцев", – подчеркнули в дипведомстве.

В конце августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата сектора Газа. Для этих целей ожидалось объявление дополнительной мобилизации резервистов армии (ЦАХАЛ).

После этого для доработки плана по захвату города и разгрому ХАМАС сектор Газа посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тогда он поручил начать переговоры об освобождении заложников и прекращении конфликта на приемлемых для Тель-Авива условиях.

Спустя время премьер призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную наземную операцию. Также он напомнил об уничтожении израильскими силами около 50 высоток в городе, используемых ХАМАС, назвав это прелюдией к главной операции.