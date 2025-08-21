Нетаньяху прибыл в Газу для утверждения плана по захвату города

Фото: ТАСС/АР/Christophe Ena

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана по захвату города и разгрому палестинского движения ХАМАС. Он записал видеообращение, которое распространила его канцелярия.

"В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля", – сказал он.

При этом, как отметил советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман, слова которого приводит ТАСС, к настоящему моменту премьер уже утвердил необходимые планы.

Он подчеркнул, что Нетаньяху изучает вопрос об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров по освобождению заложников. По данным портала Ynet, Тель-Авив еще не направил делегацию в Доху или Каир.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата сектора Газа 20 августа. В ближайшее время ожидается объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля.

По данным СМИ, ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных к согласованным пунктам. Представители движения передали соответствующие требования египетским посредникам во время визита в Каир.

В ответ в Израиле выразили готовность заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения.