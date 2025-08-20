Израиль утвердил план захвата Газы

Фото: AP Photo/Mariam Dagga

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. Операция получила название "Колесницы Гидеона – 2", передает гостелерадиокомпания Kan.

"После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде", – сказал Кац.

В ближайшее время ожидается объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля.

Как ранее писали СМИ, движение ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных к согласованным пунктам. Представители ХАМАС передали соответствующие требования египетским посредникам во время визита в Каир.

В ответ в Израиле выразили готовность заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения.

Спустя время ХАМАС получил предложение о прекращении огня в Газе для возобновления консультаций от посредников Египта и Катара в ночь на 18 августа.

По данным журналистов, палестинское движение приняло предложение о перемирии в секторе Газа на 60 дней. Ожидалось, что двухмесячная пауза станет началом полного прекращения войны с Израилем.

