10 декабря, 14:26Мэр Москвы
Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовала очередной вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По уточнению мэра, дрон был перехвачен на подлете к столице. В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники экстренных служб.
Данный летательный аппарат стал пятым по счету, сбитым в воздушном пространстве столичного региона 10 декабря. Первая попытка атаки была зафиксирована примерно в 08:04 по московскому времени.
Второй и третий раз системы ПВО сработали менее чем через 30 минут. Об отражении четвертого удара Собянин объявил ближе к 09:00.