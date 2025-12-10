Форма поиска по сайту

10 декабря, 14:26

Мэр Москвы

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовала очередной вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По уточнению мэра, дрон был перехвачен на подлете к столице. В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники экстренных служб.

Данный летательный аппарат стал пятым по счету, сбитым в воздушном пространстве столичного региона 10 декабря. Первая попытка атаки была зафиксирована примерно в 08:04 по московскому времени.

Второй и третий раз системы ПВО сработали менее чем через 30 минут. Об отражении четвертого удара Собянин объявил ближе к 09:00.

мэр Москвыпроисшествиягород

