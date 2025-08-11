Форма поиска по сайту

11 августа, 04:54

Происшествия
Al Jazeera: до 5 выросло число погибших журналистов в Газе из-за израильского удара

Фото: ТАСС/Алзаанин Хасан

Еще один сотрудник телеканала Al Jazeera найден мертвым после удара Армии Израиля по городу Газа, передает катарский канал.

В СМИ заявили, что мужчина погиб вместе с четырьмя коллегами в результате целенаправленного удара дрона израильской армии по палатке, в которой проживали журналисты.

Ранее телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников в результате удара Израиля по палатке, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". По последним данным, всего в результате атаки погибли 7 человек.

В ответ Израиль заявил, что в районе больницы был ликвидирован член группы Анаса аш-Шарифа, выдающий себя за журналиста Al Jazeera. По версии израильской стороны, он возглавлял один из отрядов радикального палестинского движения ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы Израиля.

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
