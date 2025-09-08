Премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

Фото: AP Photo/Yousef Al Zanoun

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную наземную операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

В ходе выступления в бункере штаба ВВС он заявил, что за последние несколько дней израильские силы снесли 50 высоток в Газе, которые использовались палестинским движением ХАМАС.

"Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции: наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы <...> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!" – сказал Нетаньяху.

В конце августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата сектора Газа. Для этих целей ожидалось объявление дополнительной мобилизации резервистов армии (ЦАХАЛ).

Нетаньяху посещал Газу для утверждения плана по захвату города и разгрому ХАМАС. Тогда он поручил начать переговоры об освобождении заложников и прекращении конфликта для приемлемых для Тель-Авива условиях.

Недавно Израиль вернул из Газы тела двух заложников. Одним из них оказался Илан Вайс, имя второго не раскрыли.