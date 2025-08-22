Состояние катастрофического голода впервые объявлено в Газе

Фото: AP Photo/Mariam Dagga

Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа, сообщили в Организации Объединенных Наций (ООН).

"Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", – указано в документе агентств и гуманитарной организации системы ООН.

Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый означают острую нехватку. Последняя стадия сигнализирует о катастрофическом голоде.

Согласно оценке, к концу сентября свыше 640 тысяч человек в Газе столкнутся с дефицитом продовольствия, классифицируемым как пятая фаза IPC. Также 1,14 миллиона человек окажутся в состоянии ЧС (четвертая фаза IPC), еще 396 тысяч – в состоянии кризиса (третья фаза IPC).

Глава Минобороны Израиля Ислаэль Кац 20 августа утвердил план захвата сектора Газа. Кроме того, ожидалось объявление о дополнительной мобилизации резервистов.

Вечером того же дня СМИ писали о начале наступления на Газу. По словам журналистов, израильские военные контролировали окраину города.

Радикальное движение ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных. В еврейском государстве выразили готовность заключить соглашение по урегулированию конфликта при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения ХАМАС.