Состояние катастрофического голода впервые объявлено в Газе
Фото: AP Photo/Mariam Dagga
Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа, сообщили в Организации Объединенных Наций (ООН).
"Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", – указано в документе агентств и гуманитарной организации системы ООН.
Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый означают острую нехватку. Последняя стадия сигнализирует о катастрофическом голоде.
Согласно оценке, к концу сентября свыше 640 тысяч человек в Газе столкнутся с дефицитом продовольствия, классифицируемым как пятая фаза IPC. Также 1,14 миллиона человек окажутся в состоянии ЧС (четвертая фаза IPC), еще 396 тысяч – в состоянии кризиса (третья фаза IPC).
Глава Минобороны Израиля Ислаэль Кац 20 августа утвердил план захвата сектора Газа. Кроме того, ожидалось объявление о дополнительной мобилизации резервистов.
Вечером того же дня СМИ писали о начале наступления на Газу. По словам журналистов, израильские военные контролировали окраину города.
Радикальное движение ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных. В еврейском государстве выразили готовность заключить соглашение по урегулированию конфликта при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения ХАМАС.
