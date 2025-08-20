Форма поиска по сайту

Jerusalem Post: Израиль начал наступление на город Газа

Израиль начал наступление на город Газа – СМИ

Фото: AP Photo/Maya Levin

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина.

По информации источников, ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город. В данный момент Израиль контролирует его окраины.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об утверждении плана по захвату города Газа. Операция получила название "Колесницы Гидеона – 2". По его словам, в ближайшее время состоится объявление о дополнительной мобилизации резервистов ЦАХАЛ.

До этого Израиль выразил готовность заключить соглашение по урегулированию конфликта в секторе Газа. Однако при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального палестинского движения ХАМАС.

