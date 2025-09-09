Al Arabiya: Катар приостановил посредничество по сектору Газа после удара Израиля

Фото: Anadolu via Getty Images/Ali Altunkaya

Руководство Катара приостановило посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа после удара Израиля по членам политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе, сообщает телеканал Al Arabiya.

МИД Турции, в свою очередь, осудил израильские удары и выразил поддержку Дохе. Как указали в ведомстве, нападение на делегацию ХАМАС во время переговоров о перемирии говорит о том, что Тель-Авив стремится не к достижению мира, а к продолжению войны.

"В результате этого нападения к списку стран, которые Израиль взял на прицел в регионе, добавился и Катар, выступающий посредником в переговорах о перемирии. Это является явным доказательством экспансионистской политики Израиля в регионе и того, что он принял терроризм в качестве государственной политики", – заявили в дипведомстве.

Турция призвала международное сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения его агрессии в Палестине и регионе.

Израильские военные нанесли удары по Дохе 9 сентября. Атака была зафиксирована в тот момент, когда обсуждались предложения США по разрешению кризиса. Как писали СМИ, целью удара была ликвидация лидеров ХАМАС.