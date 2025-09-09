Al Arabiya: один из лидеров ХАМАС аль-Хейя погиб при израильском ударе по Дохе

Фото: Photo by Iranian Leader Press Office/Anadolu via Getty Images

Один из лидеров движения ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при израильском ударе по катарской столице Дохе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, жертвами атаки также стали несколько сотрудников службы безопасности движения, которые находились рядом со своим руководством. Всего, утверждают журналисты, удару подверглись четыре жилых здания в Дохе.

В атаке было задействовано около 15 самолетов и сброшено более 10 боеприпасов, сообщило израильское армейское радио "Галей".

"Поразили цель с интервалом в несколько секунд. Была атакована только одна цель (лидеры ХАМАС. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

При этом ВВС Израиля во время операции произвели дозаправку в воздухе, а после атаки благополучно вернулись обратно.

Как пояснил израильский постпред при ООН Дани Данон в X, удар был нацелен на членов движения, которые принимали участие в подготовке атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.

"Террористам не спрятаться, и мы продолжим повсюду их преследовать", – написал он.

Кроме того, по данным источников издания Jerusalem Post, США знали об атаке заранее и дали зеленый свет на проведение операции.

Вместе с тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удары Израиля в Дохе, назвав их грубым нарушением суверенитета Катара.

"Все стороны должны работать для достижения долгосрочного прекращения огня, а не на его разрушение", – приводит его слова ТАСС.

Атаку осудил и генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в свою очередь, назвали израильский удар "вопиющим и трусливым нападением" на Катар.

"Заместитель главы правительства и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян <…> подчеркнул, что эта безрассудная атака является грубым нарушением суверенитета Катара, серьезным посягательством на международное право и Устав ООН, а также безответственной эскалацией", – говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел ОАЭ также призвал международное сообщество исполнить свои юридические и моральные обязательства, чтобы прекратить нападения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 8 сентября, призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную наземную операцию.

Вечером во вторник, 9 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) провели совместную операцию, в ходе которой нанесли удары по высокопоставленным членам ХАМАС. Катарский МИД подтвердил атаку, отметив, что удары были нанесены по жилым домам, где проживали несколько членов политбюро движения.

После этого руководство Катара приостановило посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа. На фоне произошедшего Турция призвала международное сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения его агрессии в Палестине и регионе.

