РИА Новости: Пакистан и Алжир запросили заседание СБ ООН из-за ударов Израиля по Дохе

Фото: depositphotos/ognjen1234

Представители Пакистана и Алжира запросили заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами израильской армии по территории Катара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Предположительно, заседание СБ состоится в среду, 10 сентября. Точное время проведения встречи пока неизвестно.

Армия Израиля нанесла несколько ударов по столице Катара Дохе 9 сентября. В этот момент там проходили переговоры по урегулированию конфликта в регионе.

В ХАМАС заявили, что жертвами обстрелов стали шесть человек, однако члены переговорной делегации не пострадали. Руководство Катара приостановило посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Власти Катара также заявили, что оставляют за собой право на ответ Израилю. Правительство страны сформировало команду юристов для правового ответа на произошедшую атаку.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп решительно осудил нарушение Израилем суверенитета Катара и заявил, что этот "несчастный инцидент" может послужить возможностью для мира.