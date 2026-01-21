ГД ужесточила в I чтении ответственность за незаконное предпринимательство

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении штрафов и ужесточении уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Документ внесен кабмином, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, размер предельного штрафа за незаконное предпринимательство вырастет с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если преступление было совершено в составе организованной группы, размер наказания вырастет со 100–500 тысяч до 0,5–2,5 миллиона рублей.

За мошенничество, которое сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской области и причинило ущерб в размере не менее 250 тысяч рублей, предусматривается повышение максимального штрафа с 300 до 500 тысяч рублей. При ущербе более 4,5 миллиона рублей сумма вырастет со 100–150 до 150–800 тысяч рублей, а свыше 18 миллионов рублей – с 1 до 1,5 миллиона.

При причинении ущерба в размере более 1 миллиона рублей обманом или злоупотреблением доверия штраф увеличится с 300 до 700 тысяч рублей, при сумме свыше 4 миллионов – с 80 до 400 тысяч с лишением свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем группой лиц с использованием служебного положения, наказывается лишением свободы на срок до 5–7 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Данный пункт предлагается ужесточить, увеличив штраф до 400 тысяч рублей.

Более того, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара будет караться штрафом до 200–600 тысяч рублей. При этом если данное действие совершенно группой лиц по предварительному сговору, то штраф возрастет с 200–400 до 300–600 тысяч рублей, а организованной группой – с 0,5–1 миллиона до 1–2,5 миллиона рублей.

Взыскание за незаконное использование объектов авторского или смежных прав, приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, которые были совершены в крупном размере, увеличится с 200 тысяч до 1 миллиона рублей, в особо крупном – с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге. КоАП РФ могут дополнить новой статьей. В частности, за нарушение запрета на майнинг в тех регионах, где он действует, физлицам грозит штраф от 100 до 150 тысяч рублей.

