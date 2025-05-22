Меркель заявила, что Европе грозит разрушение из-за миграции

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Одностороннее усиление пограничного контроля Германии в рамках борьбы с нелегальной миграцией угрожает всей Европе. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Der Spiegel.

"Я не верю, что мы сможем окончательно победить нелегальную миграцию на германско-австрийской или германско-польской границе", – добавила политик.

Она подчеркнула, что всегда выступала за "европейские решения", поскольку односторонняя работа отдельных стран может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в Евросоюзе. Экс-канцлер призвала найти единое решение для ЕС, поскольку иначе "Европа будет разрушена".

Ранее сообщалось, что уроженка России из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Натали Павлик станет новым министром по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом правительстве ФРГ.

Павлик 32 года, она родом из российского поселка Восток Тюменской области. В детстве она вместе с семьей переехала в ФРГ. Там они жили сначала во Фридланде, а затем в Бад-Наухайме.

В СДПГ Павлик назвали примером успешной интеграции, отметив, что в свои 25 с небольшим лет она уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств.