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05 мая, 18:26

Политика

Уроженка России Павлик займет должность министра Германии по вопросам миграции

Фото: ТАСС/Zuma/Frederic Kern

Уроженка России из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Натали Павлик станет новым министром по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом правительстве ФРГ. Об этом сообщается на сайте СДПГ.

"Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день Павлик 32 года. Она родом из российского поселка Восток Тюменской области. В детстве она вместе с семьей переехала в ФРГ. Там они жили сначала во Фридланде, а затем в Бад-Наухайме.

Ранее сообщалось, что нынешний помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц станет постоянным представителем США при ООН. Его обязанности на текущей должности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио.

Кроме того, Джули Дэвис станет послом США на Украине.

Также стало известно, что в отставку ушел исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су. По данным СМИ, он планирует баллотироваться в президенты.

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