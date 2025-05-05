Уроженка России Павлик займет должность министра Германии по вопросам миграции

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Уроженка России из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Натали Павлик станет новым министром по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом правительстве ФРГ. Об этом сообщается на сайте СДПГ.

"Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день Павлик 32 года. Она родом из российского поселка Восток Тюменской области. В детстве она вместе с семьей переехала в ФРГ. Там они жили сначала во Фридланде, а затем в Бад-Наухайме.

Ранее сообщалось, что нынешний помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц станет постоянным представителем США при ООН. Его обязанности на текущей должности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио.

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