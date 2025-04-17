Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост

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Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку и покинуть свой пост. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальную сеть американского лидера Truth Social.

Трамп считает, что Пауэлл "уже давно" должен был снизить ключевую ставку, так как стоимость нефти и продуктов уменьшается. Также президент США привел в пример Европейский центральный банк (ЕЦБ), отметив, что те могут снизить процентную ставку уже в седьмой раз.

Днем ранее Пауэлл заявлял, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией президента, оказался значительно выше, чем ожидалось. В результате это, по его мнению, может спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.

В свою очередь, Трамп прокомментировал, что Пауэлл, "который всегда опаздывает и ошибается", сделал очередное безалаберное заявление.

Кроме того, по словам американского лидера, отставка "долгого" Пауэлла давно назрела.

Трамп в начале апреля ввел пошлины на импорт из 185 стран мира. В частности, тарифы на импорт из КНР составили 34%. В ответ китайские власти решили ввести дополнительные 34% пошлин на всю американскую продукцию.

В связи с этим Вашингтон вновь увеличил тарифы на товары из Китая, на этот раз уже до 104%. Следом уже Пекин утвердил повторное увеличение тарифа на импорт из США до 84%.

Позже Трамп поднял тариф против Китая до 125%, а КНР, в свою очередь, ответила повышением пошлин до такого же уровня. После этого американский президент установил пошлины на китайские товары в размере до 145%.