Bild: Меркель отчитала Мерца за слова о миграции

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отчитала действующего главу правительства Фридриха Мерца за его слова о проблеме миграции. Об этом пишет газета Bild.

Политик ранее заявил, что правительство пытается улучшить ситуацию в сфере миграции, но проблема сохраняется в "облике городов". Когда Мерца попросили объяснить, что он имеет в виду, тот порекомендовал обратиться с этим вопросом к своим дочерям. Эти слова спровоцировали критику со стороны оппозиционных фракций и даже правящей партии.



Меркель провела публичные чтения своих мемуаров "Свобода" в немецком Бонне и, по мнению журналистов, косвенно прокомментировала высказывания Мерца, хоть и не упоминала его напрямую.

"Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы", – зачитала Меркель отрывок из книги, добавив, что для демократических партий важны "сдержанность и умеренность".

Также бывший канцлер ФРГ призвала не называть кризис в 2015–2016 годах "притоком мигрантов". По словам Меркель, в таких ситуациях в людях важно видеть отдельные личности. И это особенно касается политиков, которые должны быть умеренными в тональности высказываний, резюмировала она.

Ранее около 4 тысяч человек вышли на митинг в немецком городе Билефельд после слов Мерца о миграционной политике. Организация "Билефельдский альянс против правых" призывала граждан выходить на демонстрации под девизом "Мы и есть городской облик!". При этом сообщалось об участии в акции протеста зампреда социал-демократической партии в Бундестаге Вибке Эсдар.

