Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине завершится уже в ближайшее время. Об этом политик заявил в беседе с гендиректором Axel Springer Матиасом Депфнером в его программе, опубликованной на видеохостинге YouTube.

Орбан не смог объяснить свой прогноз, но заявил о необходимости наличия единой позиции Запада по этому вопросу. Но пока, считает венгерский премьер, американский лидер Дональд Трамп пытается достичь мира, лидеры Евросоюза подталкивают Киев к дальнейшим военным действиям, чтобы добиться выгодных условий на поле боя.

В это же время Владимир Путин заинтересован в установлении мира, потому что боевые действия "имеют цену", считает Орбан. Он напомнил, что эта цена выражается в экономических потерях и человеческих жизнях.

При этом Москва, несмотря на желание поскорее завершить конфликт, стремится достичь своих целей. Премьер выразил уверенность, что когда Россия возьмет под контроль весь Донбасс, смысла продолжать боевые действия не будет.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на то, что украинский конфликт вскоре разрешится. Американский президент признался, что рассчитывал на хорошие отношения с Путиным как на фактор быстрого завершения конфликта на Украине. Но в итоге, отметил Трамп, украинский кризис идет дольше, чем он ожидал.

