Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на то, что украинский конфликт вскоре разрешится. Об этом он заявил британскому телеканалу GB News.

"Я надеюсь, что это произойдет скоро", – подчеркнул Трамп.

При этом американскйи лидер признался, что рассчитывал на хорошие отношения с Владимиром Путиным как на фактор быстрого завершения конфликта на Украине. Трамп отметил, что украинский кризис идет дольше, чем он ожидал.

Однако добавил, что за свой второй президентский срок он завершил уже 8 конфликтов и ему осталось только добиться урегулирования на Украине.

Ранее помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште еще возможно. При этом он не обозначил конкретные сроки проведения саммита.