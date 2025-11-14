Премьер Словакии предложил поддерживающим Украину студентам пойти воевать

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи со студентами в Попраде предложил учащимся, покинувшим зал в знак протеста, отправиться воевать на Украину, сообщает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел 14 ноября во время дискуссии политика со старшеклассниками. Часть студентов пришла на встречу в черных футболках, символизирующих несогласие с позицией премьер-министра.

"Знаете, сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста", – заявил Фицо, когда некоторые студенты начали покидать зал.

Одна из девушек при этом развернула украинский флаг, отмечает издание. Фицо пояснил, что такое поведение студентов считает демонстрацией неуважения к альтернативной точке зрения.

"Студенты ушли после того, как я сказал, что, если хотите воевать, то идите, возьмите автоматы и идите … Я это принципиально отвергаю (Продолжение конфликта. – Прим. ред.)", – сказал премьер Словакии.

