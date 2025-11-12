Песков: Россия надеется на содействие Трампа в урегулировании украинского кризиса

Фото: kremlin.ru

Россия надеется на готовность президента США Дональда Трампа содействовать дипломатическому и политическому урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Представитель Кремля высказался об этом на фоне заявления замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, согласно которому Киев прекратил мирные переговоры с Москвой.

Трамп ранее выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет прекращен. По его словам, Штаты остановили "восемь войн и осталась еще одна".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, отмечал, что американский лидер неустанно интересуется темой урегулирования украинского конфликта. По его словам, благодаря этому в процессе решения вопроса наблюдался "определенный прогресс".

Сам Трамп подчеркивал, что в урегулировании конфликта на Украине удалось достичь значительных результатов. Он указывал, что Штаты хотят увидеть завершение конфликта и рассчитывают на заключение сторонами мирной сделки.