США потребовали внести изменения в антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американская делегация настаивает на исключении антироссийских тезисов из текста резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

Речь идет о документе от третьего комитета Ассамблеи, посвященного ситуации с правами человека на территориях, которые контролируются Россией. В частности, Вашингтон требует убрать из документа слова о "территориальной целостности" и "агрессии".

Европейские дипломаты опасаются, что инициатива может продемонстрировать раскол среди западных союзников Киева. Предполагается, что голосование по документу пройдет уже в ближайшие недели.

"Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент", – указал один из неназванных европейских источников.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что руководство Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом не понимает, что причины украинского кризиса глубже, чем они представляют. В это же время он отмечал, что нынешний Белый дом искренне желает увидеть завершение конфликта.

