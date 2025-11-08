08 ноября, 08:53Политика
Небензя заявил, что РФ должна быть готова к возобновлению США ядерных испытаний
Фото: ТАСС/Zuma
Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал постпред РФ в ООН Василий Небензя.
Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп в ответ на испытания Россией новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками сказал, что его страна может возобновить ядерные испытания.
"Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно", – пояснил Небензя.
Он уточнил , что на заседании российского Совбеза Владимир Путин также сделал акцент на том, что к подобным словам нужно относиться серьезно.
"Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий", – добавил постпред РФ в ООН.
Ранее Трамп вновь сообщил о том, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных основаниях". По его словам, Штаты якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.
В свою очередь, Путин поручил российским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Он счел необходимым изучить целесообразность таких мероприятий, а не начать их подготовку, объяснили в Кремле.
