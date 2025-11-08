Небензя заявил, что РФ должна быть готова к возобновлению США ядерных испытаний

Фото: ТАСС/Zuma

Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп в ответ на испытания Россией новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками сказал, что его страна может возобновить ядерные испытания.

"Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно", – пояснил Небензя.

Он уточнил , что на заседании российского Совбеза Владимир Путин также сделал акцент на том, что к подобным словам нужно относиться серьезно.

"Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий", – добавил постпред РФ в ООН.

Ранее Трамп вновь сообщил о том, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных основаниях". По его словам, Штаты якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.

В свою очередь, Путин поручил российским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Он счел необходимым изучить целесообразность таких мероприятий, а не начать их подготовку, объяснили в Кремле.