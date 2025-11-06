Песков назвал эмоциональной реакцию Запада на слова Путина о возможности ядерных испытаний

Фото: kremlin.ru

Западные СМИ излишне эмоционально отреагировали на прошедшее заседание Совбеза РФ, на котором Владимир Путин поручил изучить необходимость проведения ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это происходит несмотря на все разъяснения и четкие формулировки президента РФ. При этом многие журналисты на Западе не гнушаются просто передергивать смысл сказанного.

"Все это идет в русле милитаристской антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы", – подчеркнул пресс-секретарь лидера России.

В это же время реакции от США на слова Путина пока не поступало, отметил Песков.

В ходе совещания президента РФ с постоянными членами Совбеза, министр обороны России Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". Путин, в свою очередь, дал поручение изучить целесообразность испытаний.

Такая оценка необходима из-за действий США, подчеркивал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнял, что ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия.

