Медведев назвал вынужденным шагом оценку целесообразности ядерных испытаний

Фото: kremlin.ru

Оценка целесообразности подготовки к ядерным испытаниям стала вынужденным шагом из-за действий США. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем англоязычном телеграм-канале.

Политик напомнил о словах американского лидера Дональда Трампа о "ядерных испытаниях", отметив, что никто не знает, что именно имел в виду глава Белого дома. Однако, поскольку Трамп занимает пост президента, последствия его слов, как подчеркнул Медведев, неизбежны.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в беседе с изданием "Абзац" о готовности российских военных к испытаниям ядерного оружия в соответствии с указаниями Владимира Путина.

По словам парламентария, страна располагает разнообразным арсеналом ядерного вооружения, в том числе крылатыми ракетами "Буревестник" и подводными аппаратами "Посейдон". Однако для испытаний будут выбраны те виды, которые наносят наименьший вред экологии. Среди возможных мест для проведения мероприятий он выделил полигон на архипелаге Новая Земля.

Вместе с тем Колесник назвал ядерные испытания достойным ответом на угрозы и агрессивную риторику со стороны Украины.

"Потребность в ядерных испытаниях возникла, чтобы человечество наконец-то начало в полной мере понимать, что это не компьютерные игры, которые притупляют страх", – заключил депутат.

В конце октября Трамп поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия. Свое решение он объяснил как ответную меру на аналогичные действия со стороны России и Китая.

В начале ноября США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой нагрузки.

Министр обороны России Андрей Белоусов в ответ назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". По его словам, Вашингтон последовательно выходит из договоров по стратстабильности.

