Белоусов заявил о планах США разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

США планируют разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6–7 минут. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

"На вооружение Соединенных Штатов, армии США, в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысячи километров. <...> В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сказал министр.

Белоусов уточнил, что Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последние под названием Global Thunder 2025 прошли в октябре. В ходе них отрабатывались вопросы превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по России.

Министр также добавил, что в Соединенных Штатах создается новая межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel с ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тысяч километров. Более того, в США идут работы над стратегической подводной лодкой, а также над расконсервацией пусковых установок.