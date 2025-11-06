Генсек НАТО с насмешкой отреагировал на возможные ядерные испытания РФ

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Генсек НАТО Марк Рютте язвительно ответил на вопрос о потенциальной реакции Альянса на возможные ядерные испытания России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Digi 24.

"Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует (Владимир. – Прим. ред.) Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует", – сказал Рютте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Глава Белого дома объяснял этот шаг ответом на аналогичные действия со стороны других государств.

После этого министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания президента РФ с постоянными членами Совбеза назвал целесообразным также немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". В свою очередь, Путин дал поручение изучить целесообразность проведения таких испытаний.

