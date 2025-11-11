Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Украинский конфликт завершится, если Европа и НАТО проявят готовность к диалогу с Россией, сообщил Press Trust of India российский посол в Индии Денис Алипов. Его слова передает газета "Известия".

Алипов заявил об этом в ходе презентации книги "Тысячелетняя война: Россия и Запад" писательницы Ачалы Мулик. По его словам, конфликт может закончиться "уже завтра".

Кроме того, он охарактеризовал текущую политику Европы как "антироссийский крестовый поход". Именно он является основной преградой для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти столкнулись с трудностями, пытаясь убедить украинского лидера Владимира Зеленского не мешать урегулированию конфликта.

Лавров объяснил, что во время саммита России и США на Аляске американская делегация заверила, что Вашингтон сможет добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Однако, по-видимому, в этом вопросе возникли некоторые трудности.

