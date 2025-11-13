Эксперт Дандыкин: переговоры с Украиной продолжатся в 2026 году

Информация о приостановке мирных переговоров России и Украины по инициативе Киева появилась в СМИ. Как на это отреагировала Москва и что теперь будет происходить на линии фронта – в нашем материале.

Стоп или пауза?

Информация о приостановке российско-украинских переговоров по инициативе Киева появилась 12 ноября. Поводом стало интервью замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы британскому изданию The Times, выдержки из которого неверно истолковали украинские журналисты.

В частности, издание Liga.net приписало Кислице следующую цитату: "Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены". На самом же деле эта фраза была частью текста The Times, о чем сам дипломат заявил в своих соцсетях.





Сергей Кислица заместитель министра иностранных дел Украины Уважаемые редакторы, переводчики и невинные читатели, следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитирований тех, у кого берут интервью.

В самом же интервью британским журналистам Кислица пожаловался, что с российской стороной "невозможно вести творческие дискуссии". По его словам, РФ приезжала на переговоры с очень жесткими полномочиями, и члены делегации "должны отстаивать те позиции, которые им были заданы".

Также дипломат рассказал, что российская делегация якобы пыталась вывести из равновесия украинских переговорщиков знаниями биографии каждого участника, а также "провокационными и довольно неприятными" высказываниями. Кроме того, Кислица выразил недовольство опорой главы переговорной группы РФ Владимира Мединского на исторические источники в ходе встреч в Стамбуле летом 2025 года.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию печальной. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Киеву рано или поздно все равно нужно будет вести диалог с Москвой.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Заявления формализуют ситуацию де-факто, когда украинская страна не желала каким-то образом продолжать контакт, продолжать разговор. Это печально.

Комментируя высказывания Кислицы о Владимире Мединском, Песков отметил, что слушать собеседника – правила дипломатии и хорошего тона, и "в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что "творческих дискуссий" с Украиной никто вести и не собирался.

"Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными. Так вот, последние обещания по обменам киевский режим сорвал – из 1 200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать", – отметила она.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что со стороны России было предпринято все необходимое для продолжения переговоров. Однако по вине Киева они находятся на паузе уже более 100 дней, сказал дипломат.

"По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает все для этого", – сказал Мирошник.

При этом главы МИД стран "Большой семерки" (G7) выступили с совместным заявлением и в очередной раз призвали к немедленному прекращению огня на Украине. Также, по их мнению, отправной точкой для диалога должна быть нынешняя линия соприкосновения.

Однако ранее Дмитрий Песков заявлял, что для России неприемлемы варианты заморозки конфликта, так как первостепенной задачей является достижение всех поставленных целей СВО.

Россия доминирует

Киев и так фактически прекратил ведение переговоров с Россией, подчеркнул в беседе с Москвой 24 генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что до последнего времени стороны поднимали только гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными и телами погибших.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Этим заявлением Украина хочет показать переход на радикальные позиции в отношении России, что фактически означает признание своего поражения на поле боя. В контексте боевых действий это технически увеличивает срок продолжения специальной военной операции с российской стороны. Данный акт, по моему мнению, следует признать некой истерикой от того, что Украина не смогла достигнуть желаемого.

Эксперт обратил внимание, что Россия сосредоточена на продвижении войск, решая поставленные президентом задачи. Ни Украина, ни ее западные союзники не могут этому помешать, подчеркнул Мухин.

"Более того, часть из тех, кто ранее выступал за переговоры, перешла на противоположные позиции. Они считают, что процесс не должен идти, поскольку не развивается по их плану. Это приводит к эскалации, но Россия к ней готова и использует эту возможность для увеличения давления", – уточнил политолог.

Также Мухин напомнил, что ранее о желании урегулировать украинский конфликт неоднократно говорил президент США Дональд Трамп. В то же время, по мнению эксперта, на данный момент Штатам выгодна некоторая эскалация конфликта. Она ухудшает положение их европейских партнеров, которых в США рассматривают как конкурентов, объяснил он.

"Америка выступает в роли миротворца, но при этом ничего не делает для продолжения миротворческого процесса. После переговоров на Аляске Дональд Трамп должен был оказать влияние на западных партнеров Украины и поставить их в переговорную позицию, однако этого не произошло. Вместо этого он решил отыграться на России, введя дополнительные санкции. Теперь его миротворческая позиция выглядит уязвимой и может быть раскритикована, поскольку для роли медиатора необходима реальная работа", – сказал Мухин.

По его мнению, пройдет немного времени, когда Украина вновь поменяет свою позицию по переговорам с РФ. Из диалога же стороны, по сути, и не выходили, подчеркнул эксперт.

"Крайняя маневренность и гибкость в некоторых вопросах важна для Украины – она считает это умелой тактикой. К их заявлениям, как мне кажется, можно отнестись как к "политическому флирту", – уточнил эксперт.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, предположил в разговоре с Москвой 24, что причиной заявлений Украины о прекращении переговоров могли стать ее консультации с западными партнерами. Прежде всего, Великобританией, Германией, Польшей, Прибалтикой и другими странами НАТО.

"Сегодняшние удары, в том числе по приграничным территориям, во многом связаны с этим решением. Хотя, в принципе, они уже давно накапливали дроны и подтягивали операторов. Однако наше ПВО работает все лучше и лучше, отражая эти угрозы", – рассказал военный эксперт.

Дандыкин убежден, что переговоры так или иначе продолжатся в 2026 году, однако требования России могут стать "более жесткими". Отказываться от выставленных ранее условий российская сторона также не станет.





Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт Скорее всего, Украина будет всячески пакостить, вероятно, даже в большей степени, чем раньше. Но это им ничем не поможет.

По его словам, сроки завершения СВО стали объектом спекуляций. При этом именно российские войска наступают и доминируют на фронте, несмотря на помощь Украине со стороны Запада. У Киева же "дела идут не слишком ладно", отметил эксперт.

"Сейчас их спонсоры лихорадочно ищут дополнительные средства, рассматривая в том числе и наши замороженные активы. Но даже у американцев есть сомнения на этот счет, поскольку такие действия могут подорвать мировую финансовую систему", – подчеркнул Дандыкин.

При этом решение о возвращении к переговорам за Украину наверняка будут принимать США и Евросоюз, так как лидер страны Владимир Зеленский только выполняет указания своих союзников. Однако вариант с краткосрочным перемирием точно рассматриваться не будет, заключил военный эксперт.

