Зеленский внес законопроект о продлении военного положения до февраля 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал журналистам возможное завершение боевых действий. Это произошло после его встречи с лидером США Дональдом Трампом, на которой Киев не смог добиться поставок американских ракет Tomahawk. О чем еще Зеленский сообщил репортерам – в материале Москвы 24.
"Я вам точно говорю"
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о возможном скором завершении боевых действий с Россией. Это произошло после его переговоров с президентом США Дональдом Трампом 17 октября.
При этом Зеленский оговорился, что этот факт не означает прекращения конфликта.
Кроме того, лидер Украины заявил журналистам, что якобы готов вести переговоры "в срочном порядке" по текущей линии боевого соприкосновения.
Также Зеленский выразил готовность участвовать в диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
"Президенту США удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить конфликт между Россией и Украиной", – отметил украинский лидер.
При этом Венгрию он назвал не лучшим местом для переговоров "по историческим и экономическим причинам". Зеленский сделал это заявление на фоне критики, которую в адрес украинского лидера не раз высказывал премьер-министр страны Виктор Орбан.
Кроме того, Зеленский поделился деталями личной встречи с Трампом, которая произошла в Вашингтоне 17 октября. По его словам, представители команды президента США требовали от Киева выйти из Донбасса. В частности, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф якобы подчеркнул, что эти территории входят в состав России согласно ее Конституции.
Украинский президент заявил журналистам, что не согласился с требованием отступить из Донбасса. Также, по его словам, американская сторона выразила обеспокоенность, что Украина может использовать паузу в военных действиях для подготовки к наступлению. Однако Дональд Трамп опроверг слова Зеленского об обсуждениях территориальных уступок в пользу России.
Пожаловался Зеленский и на недостаточную поддержку со стороны международных партнеров.
"Если откровенно: не все страны – даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике <...> – присоединились к программе PURL (программа закупки вооружений у США членами НАТО для передачи Киеву. – Прим. ред.)", – сказал он на встрече со СМИ.
Однако несмотря на заявления о возможном завершении боевых действий, Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней – до февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные с портала украинского парламента. Срок нынешнего решения истечет 5 ноября.
"Хотим продолжительного мира"
Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Вашингтоне 17 октября. При этом накануне украинского лидера у трапа самолета не встретил никто из администрации американского лидера. На видео, которое распространила команда Зеленского, он пожимал руки главе своего офиса Андрею Ермаку, новому послу Украины в США Ольге Стефанишиной, а также экипажу борта, на котором прилетел.
На саму встречу с Трампом президент Украины опоздал на 20 минут. До визита Зеленский не раз говорил о желании получить от Штатов дальнобойные ракеты Tomahawk, но во время встречи глава Белого дома отказал Украине в подобных поставках. По данным СМИ, Трамп изменил свою позицию по этому вопросу после телефонного разговора с Владимиром Путиным 16 октября.
Также журналисты утверждают, что во время закрытой части встречи с Зеленским американский лидер вел себя крайне эмоционально – кричал и сбросил со стола все карты боевых действий. Кроме того, согласно сообщениям The Washington Post, американский президент проигнорировал аргументы украинского коллеги и сосредоточился на собственной обиде из-за неполучения Нобелевской премии мира.
Британская газета The Telegraph высмеяла визит Зеленского к Трампу, который не принес Киеву желаемых итогов. На опубликованной карикатуре украинский лидер изображен в привычном формате своих ночных обращений: в футболке с надписью "Я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку".
При этом планы Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным в Будапеште стали неожиданностью для президента Украины. Уже после переговоров в Белом доме Зеленский отметил, что в рамках вашингтонской встречи поднимал вопрос о вовлеченности Киева в переговоры России и США в Венгрии.
Однако это событие вызвало негативную реакцию со стороны главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас. По ее словам, в Венгрию приедет человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Кроме того, она выразила сомнения в целесообразности диалога.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали возможной встречи Путина и Трампа пока не проработаны. При этом, по его словам, США официально не уведомляли Россию о решении не передавать Украине ракеты Tomahawk.
Однако Песков подтвердил, что Москва и Вашингтон обсуждали остановку боевых действий по линии соприкосновения.
При этом Песков не стал комментировать слухи о территориальных уступках в Херсонской и Запорожской областях, отметив, что всю необходимую информацию о телефонном разговоре Путина и Трампа Кремль уже опубликовал.