Зеленский внес законопроект о продлении военного положения до февраля 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал журналистам возможное завершение боевых действий. Это произошло после его встречи с лидером США Дональдом Трампом, на которой Киев не смог добиться поставок американских ракет Tomahawk. О чем еще Зеленский сообщил репортерам – в материале Москвы 24.

"Я вам точно говорю"

Фото: AP Photo/Invision/Manuel Balce Ceneta

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о возможном скором завершении боевых действий с Россией. Это произошло после его переговоров с президентом США Дональдом Трампом 17 октября.

При этом Зеленский оговорился, что этот факт не означает прекращения конфликта.





Владимир Зеленский президент Украины Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю.

Кроме того, лидер Украины заявил журналистам, что якобы готов вести переговоры "в срочном порядке" по текущей линии боевого соприкосновения.

Также Зеленский выразил готовность участвовать в диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Президенту США удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить конфликт между Россией и Украиной", – отметил украинский лидер.

При этом Венгрию он назвал не лучшим местом для переговоров "по историческим и экономическим причинам". Зеленский сделал это заявление на фоне критики, которую в адрес украинского лидера не раз высказывал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Кроме того, Зеленский поделился деталями личной встречи с Трампом, которая произошла в Вашингтоне 17 октября. По его словам, представители команды президента США требовали от Киева выйти из Донбасса. В частности, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф якобы подчеркнул, что эти территории входят в состав России согласно ее Конституции.

Украинский президент заявил журналистам, что не согласился с требованием отступить из Донбасса. Также, по его словам, американская сторона выразила обеспокоенность, что Украина может использовать паузу в военных действиях для подготовки к наступлению. Однако Дональд Трамп опроверг слова Зеленского об обсуждениях территориальных уступок в пользу России.

Пожаловался Зеленский и на недостаточную поддержку со стороны международных партнеров.

"Если откровенно: не все страны – даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике <...> – присоединились к программе PURL (программа закупки вооружений у США членами НАТО для передачи Киеву. – Прим. ред.)", – сказал он на встрече со СМИ.

Однако несмотря на заявления о возможном завершении боевых действий, Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней – до февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные с портала украинского парламента. Срок нынешнего решения истечет 5 ноября.

"Хотим продолжительного мира"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Вашингтоне 17 октября. При этом накануне украинского лидера у трапа самолета не встретил никто из администрации американского лидера. На видео, которое распространила команда Зеленского, он пожимал руки главе своего офиса Андрею Ермаку, новому послу Украины в США Ольге Стефанишиной, а также экипажу борта, на котором прилетел.

На саму встречу с Трампом президент Украины опоздал на 20 минут. До визита Зеленский не раз говорил о желании получить от Штатов дальнобойные ракеты Tomahawk, но во время встречи глава Белого дома отказал Украине в подобных поставках. По данным СМИ, Трамп изменил свою позицию по этому вопросу после телефонного разговора с Владимиром Путиным 16 октября.

Также журналисты утверждают, что во время закрытой части встречи с Зеленским американский лидер вел себя крайне эмоционально – кричал и сбросил со стола все карты боевых действий. Кроме того, согласно сообщениям The Washington Post, американский президент проигнорировал аргументы украинского коллеги и сосредоточился на собственной обиде из-за неполучения Нобелевской премии мира.

Британская газета The Telegraph высмеяла визит Зеленского к Трампу, который не принес Киеву желаемых итогов. На опубликованной карикатуре украинский лидер изображен в привычном формате своих ночных обращений: в футболке с надписью "Я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку".

При этом планы Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным в Будапеште стали неожиданностью для президента Украины. Уже после переговоров в Белом доме Зеленский отметил, что в рамках вашингтонской встречи поднимал вопрос о вовлеченности Киева в переговоры России и США в Венгрии.

Однако это событие вызвало негативную реакцию со стороны главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас. По ее словам, в Венгрию приедет человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Кроме того, она выразила сомнения в целесообразности диалога.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали возможной встречи Путина и Трампа пока не проработаны. При этом, по его словам, США официально не уведомляли Россию о решении не передавать Украине ракеты Tomahawk.

Однако Песков подтвердил, что Москва и Вашингтон обсуждали остановку боевых действий по линии соприкосновения.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ В целом, разных много было заявлений на этот счет. Эта тема, она неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских.

При этом Песков не стал комментировать слухи о территориальных уступках в Херсонской и Запорожской областях, отметив, что всю необходимую информацию о телефонном разговоре Путина и Трампа Кремль уже опубликовал.

