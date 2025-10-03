Фото: ТАСС/EPA/SADAK SOUICI

Венгрия не хочет разделить судьбу Украины, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Если мы примем Украину (в Евросоюз. – Прим. ред.), мы окажемся в состоянии войны с Россией. Мы не хотим умирать за Украину", – приводит его слова госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Золтан Ковач на странице в соцсети Х.

Главным приоритетом для правительства Венгрии является защита интересов и жизней своих граждан, уточнил Орбан.



Большинство стран Евросоюза за закрытыми дверями согласны с позицией Венгрии по поводу конфликта на Украине, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на высказывания премьера в эфире радио Kossuth.

Будапешт считает, что Европа скатывается к войне и что отправленные в будущем на Украину военные вернутся в гробах. По словам Орбана, в открытой части обсуждений Венгрию иногда поддерживает только Словакия, а остальные критикуют.

Но в кулуарах дела обстоят иначе. Премьер уверен, что есть те, кто солидарен с Будапештом, при этом таких становится все больше.

Ранее Орбан заявлял, что США и Европа намерены захватить Украину ради ее финансовых активов и природных ресурсов. По его словам, Россия уже победила в конфликте и теперь вопрос заключается лишь в сроках заключения мирного соглашения между сторонами и в том, будут ли страны ЕС принимать участие в этих переговорах.

