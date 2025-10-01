Форма поиска по сайту

01 октября, 13:08

Политика
Politico: Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз

Фото: 123RF/palinchak

Президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать Украине вступить в Евросоюз из-за возможного изменения правил голосования организации. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Politico.

По данным издания, сопротивление в отношении плана изменения голосования высказывают некоторые страны сообщества, в том числе Франция, Нидерланды и Греция. Они обеспокоены тем, что ограничат свои возможности блокировать заявки на членство.

Также, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, изменение правил голосования для ускорения вступления страны в объединение может привести к росту риска чрезмерной политизации процесса.

В конце июня Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. В заявлении объединения указано, что возвращение к данной теме намечено на октябрь, когда состоится следующая встреча.

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп убедил Орбана перестать препятствовать вступлению Украины в ЕС.

Однако глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия никогда не поддержит ускоренный прием страны в организацию, поскольку это стало бы смертельным ударом для сообщества.

