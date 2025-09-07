Орбан призвал к реорганизации Евросоюза для предотвращения его распада

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к реорганизации Европейского союза, чтобы предотвратить его распад. Его слова передает ТАСС.

Как он отметил, с 2008 по 2025 год ЕС лишился 7% своей доли на мировом рынке, а США смогли приобрести 4%.

"Это может стать бесславным концом благородного европейского проекта", – сказал премьер.

Кроме того, Орбан посоветовал лидерам ЕС отправиться в Россию и заключить соглашение о безопасности, где будет указано, что Украина не войдет в состав объединения и НАТО.

"Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза, но можно также туда включить – и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать – соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что прием Киева в ЕС означал бы вступление сообщества в конфликт с Россией и разрушал бы объединение экономически.

В конце июня Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. В заявлении объединения указано, что возвращение к обсуждению данной темы намечено на октябрь, когда состоится следующая встреча.

Позже СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп убедил Орбана перестать препятствовать вступлению Киева в ЕС.

