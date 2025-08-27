Politico: Трамп убедил Орбана не мешать вступлению Украины в ЕС

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьер-министра Виктора Орбана перестать препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

По информации журналистов, переговоры по вступлению Украины и Молдавии в объединение могут начаться в ближайшие недели. При этом один из дипломатов сказал газете, что рассмотрение данного вопроса с Кишиневом может быть отложено из-за проведения там парламентских выборов, запланированных на конец сентября.

Тем не менее некоторые страны ЕС хотели бы ускорить процесс, чтобы укрепить позиции проевропейских партий в республике, говорится в материале.

Ранее Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. В заявлении объединения указано, что возвращение к обсуждению данной темы намечено на октябрь, когда состоится следующая встреча.

Позже Орбан заявил, что позиция Венгрии по приему Украины в ЕС была встречена "с явным неодобрением".