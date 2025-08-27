Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 12:50

Политика
Главная / Новости /

Politico: Трамп убедил Орбана не мешать вступлению Украины в ЕС

Трамп убедил Орбана не препятствовать вступлению Украины в ЕС – СМИ

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьер-министра Виктора Орбана перестать препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

По информации журналистов, переговоры по вступлению Украины и Молдавии в объединение могут начаться в ближайшие недели. При этом один из дипломатов сказал газете, что рассмотрение данного вопроса с Кишиневом может быть отложено из-за проведения там парламентских выборов, запланированных на конец сентября.

Тем не менее некоторые страны ЕС хотели бы ускорить процесс, чтобы укрепить позиции проевропейских партий в республике, говорится в материале.

Ранее Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. В заявлении объединения указано, что возвращение к обсуждению данной темы намечено на октябрь, когда состоится следующая встреча.

Позже Орбан заявил, что позиция Венгрии по приему Украины в ЕС была встречена "с явным неодобрением".

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика