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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг идею вступления Украины в Евросоюз до окончания украинского конфликта, сообщает издание Exxpress.

"Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", – говорится в публикации.

Канцлер в ходе совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Киева в объединение возможно лишь после окончания военного конфликта.

Кроме того, процесс вступления в ЕС растянется на годы, заметил Мерц.

Ранее Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что из-за нее провалилась политика Европейского союза в отношении Украины. Также канцлер призвал улучшить ситуацию внутри ЕС, так как организация должна эффективнее реагировать на современные вызовы.

Помимо этого, Мерц предложил изменить механизмы принятия решений и сократить бюрократизм в Европе. Эти меры позволят объединению эффективнее и быстрее поддерживать не только Киев, но и других партнеров ЕС, считает политик.