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16 июля, 16:15

Политика

Еврокомиссар Кубилюс заявил, что ЕС не сможет оплатить оружие США для Украины

Фото: 123RF/seregalsv

Евросоюз (ЕС) не сможет оплатить американское оружие для Украины, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Об этом сообщает МК со ссылкой на Bloomberg.

Политик объяснил, что базовые договоры объединения не позволяют направлять средства из европейского бюджета напрямую для закупки оружия у США. По его словам, государствам Евросоюза придется брать на это средства из своих национальных бюджетов.

Кроме того, уверен Кубилюс, Еврокомиссия (ЕК) может принудить страны ЕС использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных закупок оружия для Киева.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о поставке 17 комплексов ПВО Patriot для Украины. Уточнялось, что полная стоимость этого оружия будет возмещена Вашингтону со стороны НАТО.

Позже стало известно, что поставками занимается Германия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки", чтобы собрать деньги на покупку вооружения.

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