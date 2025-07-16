Кремль призвал оказать давление на Киев для продолжения переговоров с Москвой

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Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Россией. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов – президента (Дональда. – Прим. ред.) Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании", – сказал политик.

Россия надеется, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону к продолжению переговоров, уточнил Песков.

Говоря о поставках западных вооружений Киеву, представитель Кремля отметил, что Европа проявляет "совершенно оголтелый милитаристский настрой" и декларирует свое намерение тратить "несметные деньги" на закупки оружия, чтобы дальше провоцировать продолжение конфликта.

Ранее Трамп сообщал о поставке 17 комплексов Patriot для Украины от одной страны. С его слов, координацией поставок за счет Европы будет заниматься НАТО вместе с американским постпредом при Альянсе Мэтью Уитэкером.

Позже глава Белого дома рассказал, что ракеты для Patriot уже отправляются Украине и поставкой занимается Германия.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила оружие для Украины с едой для умирающего.