16 июля, 12:02Политика
Кремль призвал оказать давление на Киев для продолжения переговоров с Москвой
Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев
Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Россией. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов – президента (Дональда. – Прим. ред.) Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании", – сказал политик.
Россия надеется, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону к продолжению переговоров, уточнил Песков.
Говоря о поставках западных вооружений Киеву, представитель Кремля отметил, что Европа проявляет "совершенно оголтелый милитаристский настрой" и декларирует свое намерение тратить "несметные деньги" на закупки оружия, чтобы дальше провоцировать продолжение конфликта.
Ранее Трамп сообщал о поставке 17 комплексов Patriot для Украины от одной страны. С его слов, координацией поставок за счет Европы будет заниматься НАТО вместе с американским постпредом при Альянсе Мэтью Уитэкером.
Позже глава Белого дома рассказал, что ракеты для Patriot уже отправляются Украине и поставкой занимается Германия.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила оружие для Украины с едой для умирающего.
Лавров заявил, что США осведомлены о позиции РФ на переговорах в Стамбуле