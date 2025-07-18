Bild: Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале политики ЕС из-за Украины

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Немецкий канцлер Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что из-за нее провалилась политика Европейского союза (ЕС) в отношении Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Bild.

"Мерц обвинил ЕС в неудаче. По его словам, Брюссель "слишком требователен к правилам, слишком бюрократичен, слишком медлителен". Общая политика в отношении Украины также "утомительна", – уверены журналисты.

В частности, Мерц призвал улучшить ситуацию внутри ЕС, так как организация должна эффективнее реагировать на современные вызовы. Также канцлер предложил изменить механизмы принятия решений и сократить бюрократизм в Европе. Эти меры позволят объединению эффективнее и быстрее поддерживать не только Киев, но и других партнеров ЕС, считает Мерц.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что Франция и Великобритания планируют отправить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после установления режима прекращения огня. При этом в состав объединенных экспедиционных сил могут быть включены военнослужащие других европейских стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявлял, что Москва не воспринимает всерьез фантазии о создании корпуса многонациональных сил для защиты Украины. Лавров добавлял, что Россия этим особо не интересуется, но пропускать такое мимо ушей не получается.

