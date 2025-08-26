Орбан предупредил Зеленского о последствиях за угрозы в адрес Венгрии

Фото: kremlin.ru

Открытые угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. С таким заявлением выступил венгерский премьер Виктор Орбан, пишет ТАСС.

Политик указал, что лидер Украины публично признал удары украинских войск по трубопроводу "Дружба" после того, как Будапешт не поддержал вступление Киева в Евросоюз.

"Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение", – подчеркнул Орбан.

Он добавил, что украинские власти не смогут пробить себе дорогу в ЕС с помощью "шантажа, взрывов и угроз".

Нефтепровод "Дружба" был атакован Украиной в ночь на 18 августа. В связи с этим были приостановлены поставки продукции.

Венгрия расценила этот шаг как попытку втянуть себя в боевые действия. Однако в МИД страны подчеркнули, что Будапешт не поддастся внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

Однако 22-го числа произошла очередная атака. После этого СМИ сообщили, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии в том числе с просьбой гарантировать энергобезопасность после атак на нефтепровод.