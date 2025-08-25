Захарова назвала бандитизмом удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" являются "чистой воды бандитизмом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные атаки квалифицируются в международном и национальном праве многих стран как террористическая деятельность.

"Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывами к прекращению подобной деятельности", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Помимо этого, представитель МИД РФ осудила позицию представителей Запада, которые не реагируют должным образом на удары Киева. По ее словам, это говорит либо об их безумии, либо об антиправовой направленности.

Нефтепровод "Дружба" был атакован Украиной в ночь на 18 августа. В связи с этим были приостановлены поставки продукции.

Венгрия расценила этот шаг как попытку втянуть себя в боевые действия. Однако Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддастся внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

Однако 22-го числа произошла очередная атака. После этого СМИ сообщили, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии в том числе с просьбой гарантировать энергобезопасность после атак на нефтепровод.

