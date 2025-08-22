Трамп заявил, что очень зол из-за нападений Украины на нефтепровод "Дружба"

Фото: Getty Images/Zuzana Gogova

Президент США Дональд Трамп "очень зол" в связи с нападениями Украины на нефтепровод "Дружба". Об этом американский лидер сообщил в письме премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого", – говорится в послании Трампа, опубликованном политическим советником венгерского премьера Балажом Орбаном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Трамп написал ответ от руки после письма Орбана о нападениях ВСУ на инфраструктуру нефтепровода.

Нефтепровод "Дружба" был атакован Украиной в ночь на 18 августа. В связи с этим были приостановлены поставки продукции.

Венгрия расценила этот шаг как попытку втянуть себя в боевые действия. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт не собирается поддаваться внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

Однако 22-го числа произошла очередная атака. После этого СМИ сообщили, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии в том числе с просьбой гарантировать энергобезопасность после атак на нефтепровод.

По предварительным подсчетам, поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию приостановлены на 5 дней.

