04 марта, 18:02Политика
Чешский оператор трубопровода "Дружба" подтвердил перебои с поставками нефти
Фото: 123RF/agnormark
Госпредприятие Mero – оператор чешского участка трубопровода "Дружба" – подтвердило прекращение поставок нефти. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.
Проблемы с транзитом не повлияют на энергетическую ситуацию в Чехии, а накопленных резервов хватит на срок до 90 дней. Оператор уточнил, что проверяет причины инцидента.
Как писали СМИ, нефть перестала поступать в Чехию через трубопровод "Дружба" 4 марта. По словам министра промышленности и торговли республики Лукаша Влчека, дефицит не грозит удовлетворению нужд местных фирм и домохозяйств.
Нефтепровод "Дружба" проходит через Брянск в Белоруссию и потом разделяется на южную и северную ветви. По южной нефть поступает в Словакию, Чехию и Венгрию, по северной – в Польшу и Германию.
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