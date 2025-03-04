Denník N: нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба"

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Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу "Дружба". Об этом пишет ежедневная газета Denník N.

Эту информацию подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек, уточняется в статье. Однако, по его словам, дефицит не грозит удовлетворению нужд чешских фирм и домохозяйств.

Между тем Чехия планирует начать использовать вместо трубопровода "Дружба" Трансальпийский TAL, отметили ранее СМИ. Специалисты уже завершили работы по модернизации инфраструктуры и готовятся к тестированию и сертификации.

Обновление нефтепровода, который проходит через Трансальпийский регион и соединяет северо-восток Италии с югом Германии, позволит увеличить его пропускную способность для Чехии в два раза. Теперь она составит 8 миллионов тонн в год.