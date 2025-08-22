Венгрия и Словакия призвали заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу "Дружба"

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Венгрия и Словакия требуют от Еврокомиссии заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу "Дружба", сообщает газета "Известия" со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению глав МИД стран Петера Сийярто и Юрая Бланару, трубопровод критически важен для безопасного снабжения их государств. Венгрия и Словакия обратились к ЕК в том числе с просьбой гарантировать энергобезопасность после ата на нефтепровод.

По предварительным подсчетам, поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию приостановлены на пять дней, уточнил Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Объект, возведенный в советский период, имеет ключевое значение для Венгрии, поскольку местные заводы не могут перерабатывать все виды нефти, указал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Более того, он обратил внимание, что Украина сильно зависит от импорта электроэнергии из Венгрии. Будапешт, в свою очередь, использует это как рычаг давления.

"Венгерское правительство во многих случаях может блокировать решения Европейского союза и НАТО, связанные с конфликтом на Украине. Жестких решений пока на этот счет не принималось в Будапеште. Почему? Вопрос другой", – отметил Климов.

Вместе с тем политик подчеркнул, что Россия не испытывает нехватки нефти, но атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод создают риски. В частности, обеспечение полной защиты поставок невозможно, пока они находятся под угрозой.

По его мнению, киевские власти намеренно наносят удары по нефтепроводу, осознавая, что это наносит ущерб Венгрии.

"Мы делаем, со своей стороны, все возможное. Мы сбиваем то, что можем сбить. Мы защищаем эти объекты так же, как и все остальные. Мы стараемся их быстрее восстановить. Но главная проблема заключается в провинциальной агрессии", – заявил депутат.

Он выразил надежду, что ситуация изменится после прошедшего саммита на Аляске, но отметил, что пока рано об этом говорить.

Нефтепровод "Дружба" подвергся атаке со стороны Украины в ночь на 18 августа. В связи с этим были приостановлены поставки продукции.

Венгрия расценила этот шаг как попытку втянуть себя в боевые действия. Однако Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддастся внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

Очередная атака произошла 22-го числа. На фоне этого перевозка сырой нефти в Венгрии вновь была приостановлена.