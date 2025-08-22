Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Россия прилагает все усилия для оперативного восстановления нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате украинского ракетного удара, однако его ремонт займет не менее 5 дней. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он опубликовал пост после телефонного разговора с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным. В ходе беседы политики обсудили технические последствия атаки. Сийярто отметил, что ситуация стала более сложной, поскольку во время удара украинцы использовали не только беспилотники, но и ракеты.

В публикации Сийярто также с иронией выразил надежду, что этого времени Еврокомиссии будет достаточно, чтобы принять меры в отношении Украины, согласно обещаниям, и не допустить препятствий для поставок нефти в Венгрию.

Нефтепровод "Дружба" был атакован Украиной в ночь на 18 августа. В связи с этим были приостановлены поставки продукции.

Венгрия расценила этот шаг как попытку втянуть себя в боевые действия. Однако Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддастся внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

Однако 22-го числа произошла очередная атака. После этого СМИ сообщили, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии в том числе с просьбой гарантировать энергобезопасность после атак на нефтепровод.

