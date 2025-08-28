Portfolio: Венгрия судится с Советом ЕС из-за использования активов РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Венгрия подала иск в суд против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира за направление Киеву процентов с замороженных российских активов без согласия Будапешта, сообщает издание Portfolio.

Иск направили в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в июле этого года. Он был принят к рассмотрению в понедельник, 25 августа.

В августе Евросоюз осуществил третий по счету транш финансовой помощи Украине в размере 1,6 миллиарда евро. Средства поступили от замороженных активов Центробанка России.

Первый перевод в поддержку Киева из доходов от активов РФ был проведен в июле 2024 года, а второй – в апреле 2025-го.

При этом глава Минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что российские замороженные активы не следует немедленно конфисковывать, поскольку они могут стать одним из предметов торга на переговорах с Москвой.