ЕС выделит Украине 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Евросоюз планирует выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 3,2 миллиарда евро, сказано в заявлении Совета ЕС.

Предполагается, что это должно укрепить макрофинансовую стабильность и оказать значительную поддержку органам госуправления Киева. При этом в период с 2024 по 2027 год ЕС обещал выделить Украине около 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.

Более того, президент США Дональд Трамп предложил принять законопроект о выделении Украине еще 54,6 миллиарда долларов на следующие два года. При этом часть средств может быть взята из конфискованных российских активов. Также нововведения предполагают, что американский лидер получит возможность поставлять Украине оружие без согласования с конгрессом.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Украине со стороны ЕС заморожена. Он заметил, что с тех пор, как он оставил свой пост, она не предоставлялась. Боррель напомнил, что в Европейском фонде осталось порядка 6,6 миллиарда евро, однако они все заблокированы из-за Венгрии.