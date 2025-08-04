Боррель заявил, что помощь ЕС Украине оказалась заморожена

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Военная помощь Евросоюза Украине оказалась фактически заморожена. Об этом в интервью EUObserver заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам дипломата, военная помощь не предоставлялась после его ухода с поста.

"6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира остаются заблокированы из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента. Теперь все должно делаться на двусторонней основе", – сказал Боррель.

Он также отметил, что похожая ситуация обстоит с согласованием новых санкций против России, если Венгрия откажется их продлевать. Страна с прошлого года блокирует выделение Киеву средств из Европейского фонда мира (EPF) на вооружение.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия направила украинской стороне предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи, если антикоррупционные органы страны будут и впредь под давлением. При этом речь идет не о какой-то части помощи, а о всем следующем транше.

Всего в рамках фонда ЕС Киеву было обещано 50 миллиардов евро до 2027 года. В основном эти средства были предназначены для украинского госбюджета.