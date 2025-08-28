Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия никогда не поддержит ускоренный прием Украины в Евросоюз, поскольку это стало бы смертельным ударом для сообщества. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС. Любой, кто здраво поразмыслит, установит, какое влияние окажет вступление Украины на Венгрию и ЕС", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Сийярто подчеркнул, что при вступлении Украины в Евросоюз этой стране придется отдать сообществу все свои средства. При этом "украинская мафия будет свободно разгуливать по Европе", а произведенная в стране продукция низкого качества полностью разрушит европейское сельское хозяйство.

Глава МИД Венгрии добавил, что пребывание в одном объединении с Украиной ведет к плохому будущему.

В конце июня Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. В заявлении объединения указано, что возвращение к обсуждению данной темы намечено на октябрь, когда состоится следующая встреча.

Позже СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьер-министра Виктора Орбана перестать препятствовать вступлению Киева в ЕС. По данным журналистов, переговоры по вступлению Украины и Молдавии в объединение могут начаться в ближайшие недели.