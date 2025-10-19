Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом участие в переговорах в Будапеште

Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом поднимал вопрос участия Киева в переговорах с Владимиром Путиным в Будапеште.

"По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно (участие – Прим. ред.) обеих сторон", – сказал он в беседе с телеканалом NBC.

Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Ей будут предшествовать контакты высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона.

Будущий саммит станет двусторонним, однако Зеленский будет на связи, уточнил глава Белого дома.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал обеспечить безопасность в ходе этих переговоров. Он заверил, что российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и улететь обратно.